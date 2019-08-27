Jason Charles Miller

Jason Charles Miller 

 Joshua Thomas, courtesy

KEARNEY — Rock/blues/country artist Jason Charles Miller will perform at 9 p.m. today (Tuesday) at The Other Side, 15 E. 24th St. Miller has co-written songs with the likes of Marilyn Manson, Billy Ray Cyrus, Rickey Medlocke of Lynyrd Skynyrd, Ben Moody of Evanescence and Driver Williams of the Eric Church Band.

As a voice actor, Miller has appeared in more than 100 animated productions and video games.

The band Victimless Criminals will open the show.

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