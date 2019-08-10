NOTICE TO CONSTRUCTION
CONTRACTORS AND TRADES/
CONSTRUCTION RELATED
VENDORS
UNIVERSITY OF
NEBRASKA-KEARNEY
UNIT PRICE PROGRAM
OPEN HOUSE MEETING
SUBJECT: UNIT PRICE INFOR-
MATIONAL OPEN HOUSE MEET-
ING
MEETING LOCATION:
UNIVERSITY OF NEBRAS-
KA-KEARNEY, OCKINGA CON-
FERENCE CENTER 2505 20TH
AVENUE, KEARNEY, NE 68849
MEETING DATE/TIME:
THURSDAY, AUGUST 15, 2019,
3:00:00 PM CT
INFORMATION COVERED: THE
UNIVERSITY OF NEBRASKA-KEA-
RNEY ENCOURAGES INTER-
ESTED CONTRACTORS AND
VENDORS TO ATTEND A UNIT
PRICE OPEN HOUSE FOR VARI-
OUS TRADES. TOPICS WILL IN-
CLUDE UNIT PRICE PROGRAM
OVERVIEW, EBID, AND Q & A'S.
CATEGORIES/TRADE: ALL
CONSTRUCTION AND TRADES
ZNEZ Ag7,10,14