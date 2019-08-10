 

NOTICE TO CONSTRUCTION

CONTRACTORS AND TRADES/

CONSTRUCTION RELATED

VENDORS

UNIVERSITY OF

NEBRASKA-KEARNEY

UNIT PRICE PROGRAM

OPEN HOUSE MEETING

 

SUBJECT: UNIT PRICE INFOR-

MATIONAL OPEN HOUSE MEET-

ING

MEETING LOCATION:

UNIVERSITY OF NEBRAS-

KA-KEARNEY, OCKINGA CON-

FERENCE CENTER 2505 20TH

AVENUE, KEARNEY, NE 68849

MEETING DATE/TIME:

THURSDAY, AUGUST 15, 2019,

3:00:00 PM CT

INFORMATION COVERED: THE

UNIVERSITY OF NEBRASKA-KEA-

RNEY ENCOURAGES INTER-

ESTED CONTRACTORS AND

VENDORS TO ATTEND A UNIT

PRICE OPEN HOUSE FOR VARI-

OUS TRADES. TOPICS WILL IN-

CLUDE UNIT PRICE PROGRAM

OVERVIEW, EBID, AND Q & A'S.

CATEGORIES/TRADE: ALL

CONSTRUCTION AND TRADES

ZNEZ Ag7,10,14