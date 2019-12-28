...SOME ICE THIS MORNING, THEN SNOW BY TONIGHT INTO SUNDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SUNDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATIONS RANGING FROM VERY LITTLE IN SOUTHERN PARTS OF THE
AREA, UP TO AROUND 5 INCHES IN SOME COUNTIES NORTH OF INTERSTATE
80. ICE ACCUMULATION FROM FREEZING RAIN SATURDAY MORNING WILL
RANGE FROM A LIGHT GLAZE IN SOME PLACES, UP TO AROUND ONE TENTH
OF AN INCH IN OTHERS, MAINLY ON ELEVATED SURFACES. FOR ALL
AREAS, WINDS WILL REMAIN FAIRLY LIGHT THROUGH MOST OF THE DAY
SATURDAY, BUT THEN PICK UP OUT OF THE NORTH-NORTHWEST SATURDAY
EVENING INTO SUNDAY, WITH GUSTS AS HIGH AS 30 TO 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL, EAST
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL NEBRASKA, MAINLY ALONG AND NORTHWEST
OF A LINE FROM YORK TO RED CLOUD NEBRASKA, TO PLAINVILLE KANSAS.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST SUNDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS AT TIMES. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY IN SOME AREAS
SATURDAY EVENING INTO SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS IS A COMPLEX STORM SYSTEM, AND NOT ALL
OF THE ADVISORY AREA WILL SEE THE SAME IMPACTS. SNOW AND ICE
AMOUNTS WILL VARY, AND FOR MANY PLACES THE PRIMARY PRECIPITATION
TYPE THROUGH SATURDAY AFTERNOON WILL SIMPLY BE RAIN, WITH SNOW
BECOMING MORE OF A FACTOR SATURDAY EVENING INTO SUNDAY AS COLDER
AIR MOVES IN. THE HIGHEST SNOW AMOUNTS OF 3 TO 5 INCHES
CURRENTLY FAVOR NORTHERN LOCAL COUNTIES SUCH AS VALLEY AND
GREELEY, WHILE PLACES FARTHER SOUTH, INCLUDING THE TRI CITIES,
MAY NOT EVEN RECEIVE 1 INCH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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