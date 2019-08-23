THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
NORTHEASTERN BUFFALO COUNTY IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHERN SHERMAN COUNTY IN CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 930 PM CDT FRIDAY.
* AT 934 AM CDT, EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED THAT EXCESSIVE RUNOFF
FROM HEAVY RAINFALL WAS CAUSING FLOODING OF SMALL CREEKS AND
STREAMS, COUNTRY ROADS, FARMLAND, AND OTHER LOW LYING SPOTS. SOME
ROADS WERE CLOSED DUE TO HIGH WATER. DOPPLER RADAR AND RAIN GAUGE
MEASUREMENTS INDICATE THAT 3 TO NEARLY 8 INCHES OF RAIN FELL
OVERNIGHT.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
RAVENNA, ROCKVILLE, HAZARD AND POOLE.
* THIS WARNING EXPANDS AND REPLACES THE PREVIOUS WARNING ISSUED AT
845 AM DUE TO NEW INFORMATION. MUDDY CREEK WAS OUT OF ITS BANKS
AND ACROSS HIGHWAY 68 SOUTH OF RAVENNA. SOUTH RIVER ROAD WAS ALSO
CLOSED NEAR ROCKVILLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, COUNTRY ROADS, FARMLAND, AND OTHER LOW LYING
SPOTS.
IN HILLY TERRAIN THERE ARE HUNDREDS OF LOW WATER CROSSINGS WHICH ARE
POTENTIALLY DANGEROUS IN HEAVY RAIN. DO NOT ATTEMPT TO CROSS FLOODED
ROADS. FIND AN ALTERNATE ROUTE.
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