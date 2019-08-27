PHELPS COUNTY — A Bertrand man is in stable condition after a one-vehicle accident Sunday in northern Phelps County.

A vehicle driven by Steven Gardine, 63, of Bertrand was headed southbound on 444 Road when the vehicle ended up in a ditch south of the intersection of roads 444 and 748, according to a report from the Phelps County Sheriff’s Office. The cause of the accident is unknown.

Gardine was transported to Lexington Regional Health Center. He later was transported to CHI Health Good Samaritan in Kearney and was listed in stable condition Monday.

Sign up for Kearney Hub news alerts

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

The vehicle was totaled. The Phelps County Sheriff’s Office is investigating the accident.

Tags