Rep. Adrian Smith

Rep. Adrian Smith, R-Neb., 3rd District

Elected: Jan. 4, 2007

Current term ends: Jan. 3, 2021

 CHRIS MACHIAN/THE WORLD-HERALD

MINDEN — Congressman Adrian Smith will meet 3rd District constituents Wednesday at Minden.

According to a press release from Smith’s office, constituents may meet directly with Smith about federal issues and take advantage of the constituent services available through his office, such as assisting individuals with challenges they face while working with a federal agency, ordering flags flown over the U.S. Capitol and booking tours of Washington, D.C.

Smith, who has offices in Grand Island and Scottsbluff, has scheduled a mobile office hour at 8 a.m. Wednesday at the Kearney County Courthouse.

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