KEARNEY — Four parking stalls on the west side of Central Avenue in front of the Kaufmann Center will be closed 5:30-8:30 p.m. on the following dates: Monday through Thursday and Dec. 9-12, 16, 17 and 19, the city of Kearney announced earlier this week.

The use of the parking lot north of the Museum of Nebraska Art also will be temporarily closed 5:30-8:30 p.m. on the same dates.

The purpose of the closures is for the annual North Pole Express, sponsored by the Kearney Public Schools Foundation.

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