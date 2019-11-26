KEARNEY — With final numbers still being calculated, the Kearney Catholic High School Foundation’s 25th annual G.O.L.D. Dinner and Auction held Friday grossed more than $396,825.

A large percentage of this total was raised through the “Fund An Item” during the live auction that raised more than $71,300 toward grants for teacher classroom needs and to pay for half of the new bleachers for the original gym at KCHS. Another auction item, a trip to the Holy Land for two, sold for $10,000, making it the highest-selling package of the evening.

Plans currently are underway for G.O.L.D. 2020 slated for Nov. 20.

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