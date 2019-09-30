Coffee with a Cop

Kearney Police Department officers held a Coffee with a Cop event in March in Kearney. Pictured are Lt. Jason Koetters, left, and officer Brad Newell

 Kearney Police Department, Courtesy

KEARNEY — The public is invited to have Coffee with a Cop 7-9 p.m. Wednesday at Calico Coffee in Kearney.

The event is being held in conjunction with National Coffee with a Cop day. Calico Coffee is located at 110 E. Railroad St.

Coffee with a Cop provides a unique opportunity for community members to ask questions and learn more about the department’s work in Kearney neighborhoods. Similar events are being held across the country as local police departments strive to make lasting connections with the communities they serve.

National Coffee with a Cop day began as part of the National Community Policing Week in 2016, and now continues each year the first Wednesday in October in an effort to bridge gaps between the community and the law.

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