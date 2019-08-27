The da Vinci Xi Surgical System

The da Vinci Xi Surgical System

 Kearney Regional Medical Center, courtesy

KEARNEY — Interested in futuristic technology? Come see the latest robotic-assisted surgery system at Kearney Regional Medical Center from 1:15 p.m. to 4 p.m. Friday.

The DaVinci Xi surgical system will be set up for public demonstration in the Platte Valley Medical Group atrium at the north end of the hospital, 804 22nd Ave.

For more information, call 308-237-2152.

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