KEARNEY — The Kearney Police Department will be joining law enforcement agencies across the country during the Blue Blood Drive in January.

Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) and the American Red Cross have partnered to host the campaign so people may give blood in honor of law enforcement officers who sacrifice so much for our community.

The drive is set 9 a.m.-3 p.m. Jan. 13 at the Law Enforcement Center, 2025 Ave. A. Sign up at www.redcrossblood.org.

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