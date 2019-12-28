GIBBON — Two outdoor wildlife events will be featured Jan. 4 at Audubon’s Rowe Sanctuary, which is southwest of Gibbon.

During the 10 a.m.-noon Christmas Bird Count 4 Kids, children and their families will learn about the Christmas Bird Count community science program and how to identify and count birds.

There will be instructions about how to use binoculars and field guides, and staff-led walks on trails along the Platte River to count birds. Participants will help enter data to eBird.

The 1-4 p.m. Winter Walkabout program is part of the Rowe Adventures series.

Participants of all ages may watch birds at feeders from Iain Nicolson Audubon Center windows and explore trails to learn how animals and insects adapt to winter weather.

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