MINDEN — One woman is dead after sustaining injuries in a two-vehicle car accident Friday morning.

According to a Kearney County press release, Rosemary Lewis of Lincoln was traveling westbound on Highway 6 4 ½ miles west of Minden when she crossed the center line and struck a trailer of a semi traveling eastbound on the highway.

Lewis was pronounced dead at the scene of the accident.

No one else was injured in the accident. The Kearney County Sheriff’s Office did not release the name of the semi-trailer driver, nor Lewis’s age.

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The Nebraska State Patrol and the Kearney County Sheriff’s Office responded to the scene. The state patrol and the Kearney County Attorney’s Office continue to investigate the accident.

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