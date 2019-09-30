YRTC - Kearney
Hub file

KEARNEY — The Nebraska Health and Human Services Committee will have a public meeting Thursday in Kearney to gather information about the state’s two Youth Rehabilitation and Treatment Centers.

The committee will host a meeting about staffing issues and the programming being offered at the YRTCs in Kearney and Geneva. State Sen. John Lowe of Kearney has introduced two legislative resolutions — LR103 and LR200 — to address the issues. The Kearney meeting will be 1:30-6 p.m. Thursday in the Antelope Room at the University of Nebraska at Kearney Student Union.

Members of the HHS committee also will tour the Kearney YRTC.

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.