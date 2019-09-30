KEARNEY — St. James Catholic Church’s Oktoberfest is 10:30 a.m.-1:30 p.m. Sunday at Kearney Catholic High School, 110 E. 35th St.

The event will include games, a cake walk, silent auction, a bake sale and a sale of homemade crafts. A dinner of turkey, pasta salad, three-bean salad and desserts will be available.

Tickets are $8 for adults, $5 for ages 6-12, and free for age 5 and younger. The public is invited.

For more information, call the church at 308-234-5536.

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