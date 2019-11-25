Christopher A. Loupin

Christopher A. Loupin

KEARNEY — The Buffalo County Sheriff’s Office is looking for information about an Elm Creek man last seen eight days ago.

Christopher A. Loupin, 28, was last seen Nov. 17 at the 4 Seasons Campground north of the Elm Creek interchange. He is described as being 5-feet 10-inches tall, brown hair and eyes, and was last seen wearing shorts and a T-shirt.

He doesn’t have a cell phone or coat, and his family believes he may be in danger.

Anyone with information about Loupin’s whereabouts is asked to contact the Buffalo County Sheriff’s Office at 308-236-8555, Crimestoppers at 308-237-3424 or any law enforcement agency.

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