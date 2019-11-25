KEARNEY — The city of Kearney has announced that several portions of streets will be closed 8-11 a.m. Thursday for the Kearney Family YMCA’s annual Turkey Trot.

The streets include Fourth Avenue, Sixth Avenue, Seventh Avenue, 10th Avenue, 11th Avenue, 39th Street, 42nd Street, 45th Street, 46th Street and Country Club Lane.

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