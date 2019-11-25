...FIRST SIGNIFICANT WINTER STORM OF THE SEASON TUESDAY INTO
TUESDAY NIGHT...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TUESDAY TO
6 AM CST WEDNESDAY...
* WHAT...MODERATE TO HEAVY, WET SNOW EXPECTED, WITH NEAR-BLIZZARD
CONDITIONS POSSIBLE AT TIMES. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS GENERALLY
5 TO 10 INCHES. WINDS FROM THE NORTH-NORTHEAST DURING THE DAY
GUSTING TO AROUND 35 MPH, THEN TURNING MORE NORTHWESTERLY
TUESDAY NIGHT WITH GUSTING AROUND 45 MPH.
* WHERE...IN KANSAS, PHILLIPS COUNTY. IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA,
MOST COUNTIES, AND INCLUDING THE TRI CITIES.
* WHEN...FROM 9 AM TUESDAY TO 6 AM CST WEDNESDAY, BUT WITH THE
MAJORITY OF ACCUMULATION OCCURRING BETWEEN LATE-MORNING AND
MIDNIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY, ESPECIALLY IN
RURAL AREAS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING
COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW AMOUNTS WILL VARY ACROSS THE WARNING
AREA, WITH THE HIGHEST TOTALS OF GENERALLY 8 TO 10 INCHES
FAVORING AREAS NORTH AND WEST OF THE NEBRASKA TRI CITIES, AND
LOWER AMOUNTS LIKELY FARTHER TO THE SOUTH AND EAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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