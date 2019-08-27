...THE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT TUESDAY FOR
SOUTHWESTERN GREELEY...NORTHERN CLAY...VALLEY...SOUTHERN YORK...
HAMILTON...FILLMORE...NORTHEASTERN BUFFALO...SOUTHWESTERN MERRICK...
SHERMAN...HOWARD AND HALL COUNTIES...
AS OF 1045 AM CDT TUESDAY, REPORTS FROM EMERGENCY MANAGEMENT AND
AUTOMATED RIVER GAUGES INDICATED THAT ENOUGH, MAINLY MINOR, FLOODING
OF SEVERAL SMALL CREEKS, STREAMS AND SOME RURAL ROADWAYS CONTINUED
TO JUSTIFY THE CONTINUATION OF A FLOOD ADVISORY. SPECIFIC INSTANCES
OF FLOODING ARE TOO NUMEROUS TO MENTION IN THIS STATEMENT, BUT AS
ONE EXAMPLE, HOWARD COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED TUESDAY
MORNING THAT THE TURKEY CREEK WAS FLOODING 8TH AVENUE TWO MILES
NORTH OF DANNEBROG. PLEASE NOTE THAT DEPENDING ON THE STATUS OF
ONGOING FLOODING LATER TODAY, PARTS OF THIS ADVISORY MAY NEED
EXTENDED INTO WEDNESDAY. FORTUNATELY THOUGH, LITTLE TO NO ADDITIONAL
RAIN IS EXPECTED UNTIL THURSDAY NIGHT OR FRIDAY, WHICH SHOULD ALLOW
WATER LEVELS TO CONTINUE SLOWLY RECEDING.
SOME LOCATIONS THAT COULD EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GRAND ISLAND, ORD, AURORA, ST. PAUL, GENEVA, SUTTON, RAVENNA, WOOD
RIVER, LOUP CITY, HARVARD, HENDERSON, DONIPHAN, CAIRO, CLAY CENTER,
ALDA, EXETER, FAIRMONT, HAMPTON, MCCOOL JUNCTION AND GILTNER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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