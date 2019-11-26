...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING
TO 6 AM CST WEDNESDAY...
* WHAT...MODERATE TO HEAVY, WET SNOW IS EXPECTED, WITH NEAR
BLIZZARD CONDITIONS POSSIBLE AT TIMES. A WINTRY MIX IS ALSO
POSSIBLE IN THE TRANSITION FROM RAIN TO SNOW. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF GENERALLY 5 TO 10 INCHES ARE FORECAST, THOUGH
ISOLATED HIGHER AMOUNTS NEAR 12 INCHES ARE POSSIBLE. WINDS WILL
BE FROM THE NORTH-NORTHEAST DURING THE DAY WITH GUSTS AROUND 35
MPH, THEN TURNING MORE NORTHWESTERLY THIS EVENING AND TONIGHT
WITH GUSTS AROUND 45 MPH.
* WHERE...IN KANSAS, PHILLIPS COUNTY. IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA,
MOST COUNTIES, AND INCLUDING THE TRI CITIES.
* WHEN...FROM 9 AM THIS MORNING THROUGH 6 AM WEDNESDAY, BUT WITH
THE MAJORITY OF ACCUMULATION OCCURRING TODAY BETWEEN LATE
MORNING AND EARLY EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY, ESPECIALLY IN
RURAL AREAS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING
COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW AMOUNTS WILL VARY ACROSS THE WARNING
AREA, WITH THE HIGHEST TOTALS OF GENERALLY 8 TO 10 INCHES
FAVORING AREAS NORTH AND WEST OF THE NEBRASKA TRI CITIES. LOWER
AMOUNTS ARE LIKELY FARTHER TO THE SOUTH AND EAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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