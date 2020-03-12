...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6
INCHES POSSIBLE.
* WHERE...VALLEY, SHERMAN, DAWSON AND BUFFALO COUNTIES.
* WHEN...FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS LEADING TO HAZARDOUS
TRAVEL.
* WINDS...WINDS WILL BE EASTERLY AT AROUND 10 TO 15 MPH, WITH
GUSTS TO 25 MPH.
* ADDITIONAL DETAILS...MOST OF THE SNOW IS EXPECTED TO FALL FRIDAY
EVENING THROUGH THE OVERNIGHT. SNOW WILL BE WET AND HEAVY,
LIKELY STARTING AS A MIX OF RAIN AND SNOW ON FRIDAY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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