ELWOOD — Byron W. Fallesen of Elwood, formerly of Lexington, died Thursday, Dec. 26, 2019, at his home.

A celebration of life reception will be 11 a.m.-2 p.m. Thursday at the Cozad Elks Club.

Reynolds-Love Funeral Home in Lexington is assisting with arrangements.

To send flowers to the family of Byron Fallesen, please visit Tribute Store.

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Service information

Jan 2
Reception
Thursday, January 2, 2020
11:00AM-2:00PM
Cozad Elks Club
820 J St
Cozad, NE 69130
Order flowers
Guaranteed delivery before Byron's Reception begins.

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