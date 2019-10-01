PAPILLION — Dale A. Sickler, 84, of Papillion, formerly of Kearney, died Monday, Sept. 30, 2019, at Papillion Manor.

Services will be at 10:30 a.m. Friday at Faith United Methodist Church in Kearney with the Rev. Jeff Wulf officiating. Burial will be at Kearney Cemetery.

Visitation will be 5-7 p.m. Thursday at Horner Lieske McBride & Kuhl Funeral and Cremation Services and before services Friday at the church.

Memorials are suggested to the family to be designated later.

Online condolences may be submitted by visiting www.hlmkfuneral.com.

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