...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND NEBRASKA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL KANSAS, JEWELL, MITCHELL,
OSBORNE, PHILLIPS, ROOKS, AND SMITH. IN NEBRASKA, ADAMS,
BUFFALO, CLAY, FILLMORE, FRANKLIN, HALL, HAMILTON, HARLAN,
KEARNEY, MERRICK, NANCE, NUCKOLLS, PHELPS, POLK, THAYER,
WEBSTER, AND YORK.
* UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING
* PERIODS OF HEAVY RAINFALL ON ALREADY SATURATED SOILS COULD
LEAD TO FLASH FLOODING. RAINFALL IS EXPECTED TO GRADUALLY
DIMINISH LATER TODAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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