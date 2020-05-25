KEARNEY — Darlene P. Luce, 84, of Kearney, formerly of Pleasanton, died Saturday, May 23, 2020, at Good Samaritan Society-St. John’s in Kearney.

Funeral services are pending with Horner Lieske McBride & Kuhl Funeral and Cremation Services of Kearney.

To plant a tree in memory of Darlene Luce as a living tribute, please visit Tribute Store.