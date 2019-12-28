JOHNSON LAKE — Don Al Wilken 82, of Johnson Lake died Wednesday, Dec. 25, 2019, at his home.

Services will be 10:30 a.m. Jan. 4 at Grace Lutheran Church in Lexington. Visitation is 3-7 p.m. Friday at Reynolds-Love Funeral Chapel in Lexington.

To plant a tree in memory of Don Wilken as a living tribute, please visit Tribute Store.