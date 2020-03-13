...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 PM THIS
AFTERNOON TO 4 PM CDT SATURDAY...
* WHAT...PRECIPITATION IS EXPECTED TO SPREAD EAST ACROSS THE AREA
TODAY, STARTING OFF WITH RAIN AS THE PRIMARY PRECIPTIATION TYPE,
GRADUALLY SWITCHING OVER TO ALL SNOW LATER TODAY AND INTO THIS
EVENING. SNOW IS EXPECTED TO COME TO AN END SATURDAY AFTERNOON.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES ARE FORECAST, THOUGH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS WILL BE POSSIBLE. THE HIGHEST AMOUNTS ARE
EXPECTED TO BE WEST OF HIGHWAY 281.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL, EAST
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL NEBRASKA.
* WHEN...FROM 4 PM FRIDAY TO 4 PM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT TRAVEL FRIDAY EVENING INTO SATURDAY.
* WINDS...WINDS WILL BE EASTERLY AT AROUND 10 TO 20 MPH, WITH
GUSTS TO 25 MPH. THE STRONGEST SPEEDS ARE EXPECTED THIS EVENING
INTO THE DAY ON SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS WILL BE A WET SNOW, WHICH WILL
MINIMIZE BLOWING AND DRIFTING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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