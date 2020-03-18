...SNOW AND VERY STRONG WINDS LIKELY THURSDAY AFTERNOON INTO
THURSDAY NIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 4 PM THURSDAY TO 7 AM
CDT FRIDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED, AND POSSIBLY A BRIEF PERIOD OF SLEET OR
FREEZING RAIN. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF GENERALLY 1 TO 2
INCHES, BUT ISOLATED AMOUNTS TO AROUND 3 INCHES POSSIBLE. EVEN
IF SNOWFALL IS MINIMAL, INTENSE NORTH WINDS SUSTAINED AROUND 35
MPH AND GUSTING 45 TO 55 MPH COULD GREATLY REDUCE VISIBILITY IN
BLOWING SNOW.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTH CENTRAL NEBRASKA,
GENERALLY ALONG AND NORTH OF A LINE FROM GOTHENBURG, TO
KEARNEY, TO ST. PAUL, TO GENOA.
* WHEN...FROM 4 PM THURSDAY TO 7 AM CDT FRIDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AT LEAST PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE THURSDAY EVENING COMMUTE.
GUSTY WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES.
* ADDITIONAL DETAILS...IN ADDITION TO EXPECTED IMPACTS FROM
SNOWFALL AND STRONG WINDS, A RAPID ONSET OF SUB-FREEZING
TEMPERATURES COULD QUICKLY FREEZE MOISTURE ONTO ROADWAYS, CAUSING
SLICK CONDITIONS. ALTHOUGH THIS ADVISORY OFFICIALLY EXTENDS
INTO EARLY FRIDAY MORNING, NEARLY ALL ACCUMULATING SNOW SHOULD
OCCUR BEFORE MIDNIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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