...PERIODS OF FREEZING DRIZZLE OR DRIZZLE DURING THE DAY, MIXED
PRECIPITATION TONIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST
SATURDAY...
* WHAT...PERIODS OF FREEZING DRIZZLE OR DRIZZLE DURING THE DAY.
LIGHT MIXED PRECIPITATION TONIGHT, INCLUDING LIGHT FREEZING
DRIZZLE OR DRIZZLE, SLEET, AND SNOW. LIGHT ADDITIONAL ICE
ACCUMULATIONS. LIGHT ADDITIONAL SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS.
WINDS GUSTING TO 45 TO 60 MPH, STRONGEST ALONG AND NORTH OF
INTERSTATE 80 TONIGHT.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL AND SOUTH CENTRAL
NEBRASKA.
* WHEN...UNTIL 6 AM CST SATURDAY. PERIODS OF FREEZING DRIZZLE OR
DRIZZLE THROUGH EARLY EVENING, THEN RETURNING TO A WINTRY MIX
TONIGHT, EVENTUALLY CHANGING TO LIGHT SNOW BEFORE ENDING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. BLOWING SNOW COULD
REDUCE VISIBILITY SIGNIFICANTLY. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD
IMPACT THE EVENING COMMUTE. GUSTY WINDS TONIGHT COULD BRING DOWN
TREE BRANCHES AND POWER LINES, ESPECIALLY NORTH OF INTERSTATE
80.
* ADDITIONAL DETAILS...TEMPERATURES COULD RISE ABOVE FREEZING
THIS AFTERNOON, PERHAPS IMPROVING SLICK CONDITIONS AT LEAST
BRIEFLY. EVEN IF THIS OCCURS, TEMPERATURES WILL DROP BELOW
FREEZING AGAIN TONIGHT, CAUSING A RE-FREEZE OF WET SURFACES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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