GOTHENBURG — Jean N. Kneese, 96, of Gothenburg, formerly of Kearney, died Sunday, May 24, 2020, at Stone Hearth Estates in Gothenburg.

Funeral services are pending with Horner Lieske McBride & Kuhl Funeral and Cremation Services in Kearney.

To plant a tree in memory of Jean Kneese as a living tribute, please visit Tribute Store.