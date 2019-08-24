KEARNEY — Josephine A. “Jo” Bissell, 95, of Kearney died Thursday, Aug. 22, 2019, at Mother Hull Home.

Services will be at 2 p.m. Friday at First United Methodist Church with the Rev. Melody Adams officiating. Burial will be at Riverside Cemetery near Gibbon.

Visitation will be 5-7 p.m. Thursday at Horner Lieske McBride & Kuhl Funeral and Cremation Services and one hour before services Friday at the church.

Memorials are suggested to First United Methodist Church or AseraCare Hospice.

Online condolences may be submitted by visiting www.hlmkfuneral.com.

Tags