...BITTERLY COLD WIND CHILLS TONIGHT INTO THURSDAY MORNING...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING
TO 10 AM CST THURSDAY...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILL VALUES
BOTTOMING OUT AS LOW AS -15 TO -25 DEGREES. THE COLDEST VALUES
WITHIN THIS RANGE WILL FOCUS NORTH AND NORTHEAST OF THE TRI
CITIES.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL AND SOUTH CENTRAL
NEBRASKA, MAINLY ALONG AND NORTH OF A LINE FROM KEARNEY, TO
HASTINGS, TO HEBRON.
* WHEN...FROM 10 PM THIS EVENING TO 10 AM CST THURSDAY.
* IMPACTS...THE COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON
EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A
HAT, AND GLOVES.
&&