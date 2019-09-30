KEARNEY — Joann G. Newton, 84, of Kearney, formerly of Lexington, died Tuesday, Sept. 24, 2019, at Mount Carmel Home and Rehabilitation Center.

Memorial services will be at 10:30 a.m. Friday at Calvary Assembly of God Church in Lexington with the Rev. Rex Adams officiating. Inurnment will be at 2 p.m. at Fort McPherson National Cemetery near Maxwell.

Reynolds-Love Funeral Home in Lexington is in charge of arrangements.

She was born May 30, 1935, in Buffalo to Albert and Gertrude (Westbrook) Wood.

On Sept. 22, 1951, she married Robert Newton in Lexington. He died in 1993.

Survivors include her daughter, Peggy Winter of Lexington; son, Mark Newton of Grand Island; eight grandchildren; and 13 great-grandchildren.

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