...MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAIN TONIGHT THROUGH TUESDAY NIGHT...
.THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP ALONG A COLD FRONT IN
CENTRAL NEBRASKA THIS EVENING. THESE STORMS WILL NOT BE
WIDESPREAD, BUT COULD PRODUCE LOCALLY EXCESSIVE RAINFALL AND
FLOODING, ESPECIALLY ALONG AND NORTH OF INTERSTATE 80.
THEN ADDITIONAL SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL DEVELOP ACROSS
MOST OF THE AREA LATE TONIGHT AND INTO TUESDAY MORNING. OFF AND
ON RAIN WILL CONTINUE THROUGH TUESDAY AND TUESDAY NIGHT, WITH THE
HIGHEST COVERAGE GRADUALLY SHIFTING SOUTHEAST.
THE HEAVIEST RAIN SHOULD MOVE SOUTHEAST OF THE AREA BY WEDNESDAY
MORNING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING
THROUGH WEDNESDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND NEBRASKA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL KANSAS, JEWELL, MITCHELL,
OSBORNE, PHILLIPS, ROOKS, AND SMITH. IN NEBRASKA, ADAMS,
BUFFALO, CLAY, DAWSON, FILLMORE, FRANKLIN, FURNAS, GOSPER,
GREELEY, HALL, HAMILTON, HARLAN, HOWARD, KEARNEY, MERRICK,
NANCE, NUCKOLLS, PHELPS, POLK, SHERMAN, THAYER, VALLEY,
WEBSTER, AND YORK.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH WEDNESDAY MORNING.
* THUNDERSTORMS AND MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAIN COULD LEAD TO
FLASH FLOODING.
* RAINFALL TOTALS OF 1 TO 3 INCHES ARE EXPECTED, AND LOCALLY
HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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