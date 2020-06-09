...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY...
* WHAT...SEVERAL HOURS OF SUSTAINED NORTH WINDS 35 TO 45 MPH
WITH DAMAGING GUSTS AS HIGH AS 55 TO 65 MPH POSSIBLE.
* WHERE...IN KANSAS, PHILLIPS AND ROOKS COUNTIES. IN NEBRASKA,
VALLEY, SHERMAN, DAWSON, BUFFALO, GOSPER, PHELPS, FURNAS AND
HARLAN COUNTIES.
* WHEN...THROUGH 1 AM WEDNESDAY.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER
LINES. POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES ON WEST-EAST ORIENTED
ROADS.
* ADDITIONAL DETAILS...ISOLATED 70 MPH GUSTS ARE POSSIBLE DURING
THE WORST OF THE WINDS LATE THIS AFTERNOON AND EARLY EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE AROUND TREES AND BRANCHES AND
AVOID WINDOWS WHEN INSIDE. USE CAUTION IF YOU MUST DRIVE.
&&