The Kearney Pickleball Club would like to say thank you to the city of Kearney and our Park and Recreation Department for working with us to build four brand- new pickleball courts at Harvey Park.

These courts are open to the public for play for everyone, from the young to the old. All are invited from 4-5:30 p.m. Sunday for a demonstration and lesson about pickleball and an opportunity to play.

Residents of Kearney should be proud of our city and its parks.

Dave Waggoner, Kearney

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