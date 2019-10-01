...ROUNDS OF RAIN INTO TONIGHT...
.PERIODS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED THROUGHOUT THE
DAY AND INTO TONIGHT. RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES ARE
FORECAST AND LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE. THE HEAVY
RAINFALL MAY CAUSE AREAS OF LOWLAND FLOODING AND RISES IN RIVERS
AND STREAMS.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND NEBRASKA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL KANSAS, JEWELL, MITCHELL,
OSBORNE, PHILLIPS, ROOKS, AND SMITH. IN NEBRASKA, ADAMS,
BUFFALO, CLAY, FILLMORE, FRANKLIN, FURNAS, HALL, HAMILTON,
HARLAN, HOWARD, KEARNEY, MERRICK, NANCE, NUCKOLLS, PHELPS,
POLK, THAYER, WEBSTER, AND YORK.
* THROUGH WEDNESDAY MORNING.
* MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAIN FROM SHOWERS AND THUNDERSTORMS
COULD LEAD TO FLASH FLOODING.
* RAINFALL TOTALS OF 1 TO 3 INCHES ARE EXPECTED, AND LOCALLY
HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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